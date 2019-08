A Finalborgo per conoscere la storia degli antichi paramenti sacri

La Parrocchia di San Biagio in Finalborgo organizza, per il 20 agosto alle ore 21 presso il Palazzo delle Opere Parrocchiali di piazza Sacrestia, al 1° piano, la conferenza di Magda Tassinari dal titolo: “Lusso alla corte dei Marchesi del Carretto. Tessuti preziosi da abiti e vesti sacre”.

Tutto ciò è strettamente correlato alla Mostra di paramenti liturgici in programma presso la sacrestia dal 22 al 25 agosto in orario dalle 19 alle 23.

Ci racconta l’ideatore dell’evento, Andrea Marrone: “Era da anni volevo concretizzare questa mia idea; certo, non è stato facile perché ci sono numerosi aspetti legati alla sicurezza dei quali tenere conto ed è necessario disporre di permessi dalle Belle Arti, ma ora che ci sono riuscito mi auguro che sia solo il primo di una serie di appuntamenti”.

Prosegue Marrone: “La mostra si svolgerà in concomitanza con il Viaggio nel Medioevo, la Festa del nostro Marchesato con tutta la sua storia, nella speranza che le grandi presenze di pubblico di quei giorni portino la giusta visibilità a questi paramenti sacri, perché è un peccato tenerli chiusi nei cassetti”.

Conclude Marrone: “In chiesa stiamo constatando che sempre di più Finalborgo è meta di un turismo culturale attento al bello e desideroso di approfondire la nostra storia e la nostra cultura. Per cui penso che il Borgo sia la cornice giusta per questo tipo di eventi. In particolare Magda Tassinari dedicherà il giusto approfondimento alla storia e alle caratteristiche del Piviale del Cardinale del Carretto”.