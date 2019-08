La cantante Noma "accende" Finale Ligure prima dei fuochi d'artificio

Venerdì 16 agosto, la serata dei fuochi verrà aperta da Noma, nome d'arte di Greta Dressino, cantante finalese, di cui è uscito di recente il primo singolo, Modì.

Noma si caratterizza per una qualità interpretativa dei brani, tanto che un pool di autori, tra cui Gloria Bardi e Luca Felice, sta approntando brani per lei, in vista di un concept album dedicato alle donne e di cui il 16, tra varie cover, ne verranno eseguiti due.

Il concerto, prodotto dal Comune nell'ambito dell'evento ferragostano di I Feel Good, è un piccolo gioiello, grazie alla partecipazione di musicisti di prestigio, quali Claudio Cinquegrana, Luca Felice, Francesco Olivieri, Giancarlo Gilardi e di sfondi d'autore di Stefano Stacchini. Dopo i fuochi la serata continuerà con DJ Noir.