Per ferragosto Varazze ha offerto un grande spettacolo piromusicale

Meritato successo di pubblico e critica per lo Spettacolo Piromusicale di Ferragosto, offerto dalla città di Varazze e Bagni Marini a turisti e cittadini.

Con il sottofondo musicale e il fascino delle onde del mare che ne rilanciavano i suggestivi riflessi, Varazze ha dedicato lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto alla città di Genova, colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi.

Un pensiero di delicata sensibilità, che ha avuto l'immediata adesione dei cittadini e dei numerosissimi turisti che hanno occupato la sede stradale della via Aurelia, opportunamente chiusa al traffico veicolare dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

Splendidi questi fuochi artificiali, accompagnati da battimani e da una collana di imbarcazioni a far loro da corona, con la spiaggia gremita fin dal tardo pomeriggio, per non perdere i posti migliori di osservazione.

Complimenti all’Amministrazione Comunale e ai Bagni Marini, per la fattiva e proficua collaborazione, doverosamente estesi a chi ha personalmente curato e garantito l’ottima riuscita della bella manifestazione.

Un pomeriggio di grande festa che ha coinvolto tutto l'arco del litorale varazzino, proseguito fino alle prime ore del mattino, con le manifestazioni in programma negli stabilimenti balneari, nelle sedi delle associazioni e nelle numerose frazioni della Città, sempre attivamente impegnate nel fornire la migliore accoglienza a turisti e concittadini.