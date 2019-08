L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 16 al 23 agosto 2019

ARIETE: Tante faccende a cui pensare e tanta voglia di pisolare…Questo è lo stato d’animo di chi ha avuto un’annata tosta o tuttora è alle prese con elementi da strapazzo o problemini permanenti. Però buttate il pessimismo alle ortiche e andate via dalle solite solfe e dagli stolti… Chi è già in panciolle preventivi degli intoppi motivati dalla calura, temporali o sbalzi di temperatura. Occhio inoltre a quell’impulsività che, già, nel passato ha compromesso rapporti e serenità.

TORO: Presi da una miriade di impegni dovrete fare il possibile per staccare lo spinotto, evadere dalla routine, concedervi una dolce follia, rilassarvi, riposarvi e distrarvi altrimenti fondete e non rendete! In prossimità del ferragosto, regalatevi pause di relax, contattate chi sa farvi divertire e scordate tutte le incombenze che vi attendono dopo l’estate… Qualcuno avrà il potere di farvi arrabbiare ma soprassedete e alla sua faccia fatevi un paio di risate!

GEMELLI: Emotivi, ansiosi, nervosi, tenderete a commettere errori, gaffe, smarrire oggetti e testolina, scordare scadenze o ricorrenze, andando nel pallone quantunque di punto in bianco qualcosa vi mettesse in agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste prima vi preoccuperà poi vi rallegrerà. Sulla strada niente imprudenze onde scagionare un inconveniente. Abbondate in pesce, frutta, verdura, sorvegliate la pressione e badate a non strafare…

CANCRO: Sarà per l’ingerenza di Saturno, l’afa incombente, l’attesa di un accadimento, le mille cosette da sbrigare, fatto sta che tirerà aria di nervosismo, dentro, fuori e tutt’intorno, al punto di sbottare per delle sciocchezze o dormire male… Ci vorrebbe una vacanzina per far portare su il morale dalla cantina, dunque pensate seriamente ad alzare le tende o andare qualche giorno ai monti o al mare! Un comunicato o l’arrivo di una novella vi porrà in uno stato di trepida commozione.

LEONE: La settimana appare essere abbastanza impegnativa e non scevra di problemini sbucanti pari a funghi nel boschetto oppure decisioni da pigliare, cali di tono, arrabbiature o appuntamenti da spostare e posticipare. Eppure il buon Giove vi darà il suo benestare permettendo di vedere andare ogni pedina al suo posto… Un ritrovo, quattro chiacchiere, un viaggettino o il supporto di una persona positiva ed allegra solleveranno il bassino morale. Compleanno diverso dal normale.

VERGINE: Non state facendo salti di gioia e, tra incudini e martelli, non saprete bene come muovervi nei riguardi di una situazione che sembra volervi impedire e bloccare. L’essenziale comunque è non perdere la speranza visto che presto vi solleverete di un peso riprendendovi alla grande. Se non subentrano impedimenti via libera alle libagioni, alle vacanze, agli incontri e alle serate magiche ed incantate. Visite inaspettate o persona da andare a trovare. Domenica squinternata.

BILANCIA: Siete in una fase di transito quasi come se non poteste agire liberamente causa intralci non dipendenti dalla vostra volontà… Con Saturno che guarda di storto tutto sembra rallentare ma con l’ausilio del sestile di Giove, per l’ago di una cruna spuntata, vedrete dei sogni tradursi in realtà. Semaforo verdissimo invece per gli innamorati, i vacanzieri e gli amanti delle tentazioni… Vi attende inoltre un ferragosto singolare e forse anche un pochino anomalo o speciale.

SCORPIONE: Se alle ferie dovete o volete rinunciare concedetevi almeno un break riposante e statevene ad oziare…. Se invece vi recate in una località di villeggiatura state molto attenti ai ladrocini o a non beccare una pecuniaria fregatura… Possibile pure che partecipiate ad una tavolata, grigliata o vi togliate uno sfizietto. Nell’insieme però non andrà malaccio anzi una sorpresa o un avvenimento tanto atteso vi ringalluzzirà indipendentemente da uno scontro verbale con un conoscente.

SAGITTARIO: Avrete parecchie frecce al vostro arco: sappiate usarle saggiamente cominciando a distinguere la sincerità dall’impostura ed evitando di credere a pettegolezzi preposti unicamente a sminuire chi conoscete da tempo… Poi mollate il tiro, pensate alla pace amorosa e familiare, mettete dei numeri al Lotto, librate verso le mete aspirate, state attenti alle infinocchiate, variate look e valorizzatevi! Un amoretto darò filo da torcere ma varrà la pena lottare in nome di questo ideale.

CAPRICORNO: Non sarà facile per alcuni nativi accettare questo periodo altalenante in cui l’energia e l’intraprendenza sembrano assopirsi e così, tra alti e bassi, vi barcamenerete confidando in momenti migliori: difatti sarete piuttosto corrucciati e demoralizzati per motivi di salute, lavoro, famiglia o valute ma suvvia, pigliate la vita con filosofia e cercate di assaporare questi giorni di calda estate poi a fine agosto penserete al resto. A ferragosto organizzare qualcosa di carino.

ACQUARIO: Sotto il solleone vi aspettano giornate infuocate nel cose delle quali, oltre incredibili improvvisate, tratterete con soggetti talmente strampalati dall’ipotizzare di mandarli a stornellare altrove… Certe appartenenti al gentil sesso appurino la validità di una relazione dai contorni indefiniti e non si lascino abbindolare da tipi fascinosi ma straniti… Per quasi tutti comunque si prospetta un periodo fermentato anche per quanto concerne il focolare e le finanze.

PESCI: Va un po’ meglio e non vi potete lamentare riguardo ad un settore che sta per ingranare. Per posteriori versi miele, fiele e peperoncino insaporiranno la minestra degli affetti portando gli innamorati o i conviventi a bofonchiare e gli adolescenti o le donzelle a mettere dei paletti con chi sembrava così carino pero poi palesarsi un disastrino… Sbalzi pressori dovuti alla calura: cercate di bere tanto, specie se i reni tribolano a funzionare e a ferragosto andate al freschetto…