Cosseria, un bagno di folla per ricordare Alessandro Sciutto (FOTO)

Si è svolto ieri sera, lungo la strada Comunale di Cosseria fino a Plodio, il corteo in omaggio ad Alessandro Sciutto, il 13enne deceduto domenica scorsa in un incidente stradale a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Tante le persone presenti ad una manifestazione emozionante e commovente, organizzata per ricordare una vita spentasi troppo presto e in maniera drammatica.

"Corteo organizzato dalle amiche e amici di Alessandro - ha spiegato Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria - I suoi compagni di scuola gli hanno dedicato lo striscione. È stata organizzata la fiaccolata da loro i tredicenni. Hanno coinvolto tutta la Val Bormida e oltre. Grazie alla Questura di Savona per averci aiutato nel realizzarla e alle Forze dell'Ordine. Grazie all'Amministrazione Comunale di Plodio, al Vigile Maurizio e alla Protezione Civile. Grazie ai Genitori, agli Insegnanti, ai Collaboratori Scolastici e quanti sono intervenuti. Grazie ai volontari di Cosseria. Grazie ai giornalisti Enrica Bertone Luca Maragliano, Graziano De Valle e al fotografo Lino Genzano. Grazie a Suor Sara e a padre Bart. Grazie alle ragazze e ai ragazzi. Avete dimostrato di non essere una generazione solo tecnologica, avete espresso un forte sentimento di condivisione al dolore per il terribile lutto. Spero che il prossimo anno si possa ripetere in nome della fratellanza e della pace".

Ieri sera, inoltre, è stato celebrato anche il santo rosario. Quest'oggi, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Plodio, si terranno i funerali.

"La notizia ha scioccato e intristito tutti - il pensiero del primo cittadino di Plodio, Gabriele Badano - Non ci sono parole per un tale dolore. Rinnovo le partecipazioni e la vicinanza alla famiglia mie, della mia famiglia e come sindaco di tutto il paese".