Roberto Traverso (SIAP): "Le bugie hanno le gambe corte: che fine hanno fatto le risorse promesse in campagna elettorale?"

Nota ufficiale di Roberto Traverso SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato) :

"Mentre tutte le promesse fatte ai poliziotti durante la precedente campagna elettorale non sono state rispettate, a Genova e in Liguria la Polizia di Stato è costretta a fare salti mortali per affrontare la dura quotidianità! Altro che aumento di 300 € al mese! Ogni giorno bisogna fare i conti con carenza di personale, carenza di divise, cinturoni, pulizie e igiene negli uffici ecc...

I Questori e i Dirigenti delle Specialità e Specializzazioni della Polizia di Stato sono in grave difficoltà di fronte alla mancanza di quelle risorse economiche che sono state promesse con faciloneria da chi è riuscito ad andare al Governo ma quelle risorse il Dipartimento della Pubblica Sicurezza purtroppo non le ha mai viste.

Nel frattempo però bisogna andare avanti per garantire sicurezza democratica alla gente in un momento politico sociale delicato ed agitato a causa di logiche demagogiche che alimentano insofferenza, disagio,intolleranza condizionando le piazze dove lavorano i poliziotti.

I poliziotti, ogni giorno lontano dai riflettori, operano per la sicurezza delle persone però non è più accettabile che si debba continuare a lavorare senza mezzi e risorse e soprattutto senza il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro che all’interno delle aree Riservate delle Forze dell’ordine viene ampiamente e quotidianamente disattesa.

Situazione sempre più critica anche sul fronte investigativo, visto che, la prioritaria esigenza di dare una risposta democratica alla piazza dirotta sull’ordine pubblico impegna l’esiguo personale preposto all’attività investigativa: nel frattempo le organizzazioni mafiose dilagano sul territorio".