Albisola in lutto per la scomparsa dell'ex assessore Giovanna "Pupi" Rolandi

Albisola Superiore in lutto per la scomparsa di Giovanna Rolandi detta "Pupi" dal 2009 al 2019, ex assessore comunale alla cultura e pubblica istruzione nella giunta di Franco Orsi , è mancata all'età di 79 anni.

Conosciuta e apprezzata da tutti ad Albisola e in provincia di Savona, laureata in pedagogia, è stata insegnante di storia e italiano nella scuole media di Albisola e dal 1980 alla pensione all'Itis Galileo Ferraris di Savona, è stata riconosciuta Cavaliere del Lavoro dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Importante il suo impegno per la cultura e per il volontariato, dal 1982 al 1990 fu ideatrice e organizzatrice di eventi artistico culturali come presidente dell'associazione Spotorno Fantasia, fu socia Fidapa, presidente dal 2000 al 2003 e referente della commissione cultura sezione di Savona e distretto nord ovest dove organizzò diversi eventi culturali e mostre.

Il ricordo dell'assessore al turismo Luca Ottonello, al suo fianco nell'ultima giunta Orsi: "Sono quei giorni che pensi non possano arrivare mai e quando arrivano ti lasciano spiazzato. Sono quelle persone che credi imbattibili che quando diventano vulnerabili ti lasciano un tonfo al cuore. Se ne è andata Giovanna “Pupi” Rolandi. Una grande donna, poi una collega, una professionista, un’amica. Una Signora d’altri tempi che con la sua classe, la sua eleganza, le sue buone maniere e il suo carattere forte e tenace ma al contempo sensibile e pragmatico mi ha lasciato un bagaglio di ricordi e insegnamenti notevole".

"Pupi cara, credo di potermi ritenere fortunato ad averti conosciuta, ad avere potuto lavorare a tuo fianco, ad essere stato tuo amico e per avere scambiato sane risate e belle esperienze insieme a te. Ciò che hai dato a tutte le persone che ti hanno conosciuta, prima i tuoi allievi e poi i nostri cittadini è stato di grande valore e hanno potuto apprezzarti, stimarti e volerti bene tutti. Hai sempre messo cuore, passione e impegno in ciò che hai fatto. Da oggi avremo un grande vuoto tra noi, ma potremo solo colmarlo come volevi tu, ricordandoti e diffondendo “cultura”. Voglio ricordarti così, insieme su di un palco, ancora una volta. Che la terra ti sia lieve Pupi, Albisola ti ricorderà sempre" conclude Ottonello.

I rosari si terranno oggi e domani alle 18.30. Il funerale si svolgerà lunedì alle ore 15 nella Chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore. Oltre o in alternativa ai fiori, la famiglia ha deciso per donazioni alla Croce Verde di Albisola alla quale Giovanna Rolandi era fortemente legata e riconoscente.