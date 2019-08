Diano Marina: lunedì prossimo si rinnova l'appuntamento con 'Diano Fashion'

Moda, arte e bellezza protagoniste anche quest'anno a Diano Marina con la seconda edizione del Diano Fashion, défilé che coinvolge le boutique più glamour della cittadina degli aranci e che per la prima volta si svolgerà nel magnifico parco di Villa Scarsella.



Diciotto modelle provenienti da tutta la Liguria proporranno in passerella le nuove collezioni in pelle di Claudia Pelletteria, gli abiti per la stagione invernale 2019/2020 di Gente Boutique, i preziosi gioielli della gioielleria Mignano indossando gli occhiali delle marche più prestigiose proposti dall'Ottica Fagnola.



A curare le acconciature di tutte le protagoniste sarà, per la prima volta, il Salone New Look di Alessandra e Valentina che nei suoi eleganti locali di Viale Kennedy a Diano Marina ospiterà per l'occasione anche la Make Up Artist Martina Bolle che si occuperà del trucco. Addobbi floreali e bouquet di L'Angolo dei fiori, Catering Nelson's Café e Zero Secondi dove si svolgeranno l'aperitivo di benvenuto e la cena a buffet con le protagoniste della serata.



Di fronte al grande palco di Villa Scarsella sarà presente anche una postazione della Croce Rossa di Diano Marina, partner della sfilata con diverse attività che hanno sposato con entusiasmo l'iniziativa partecipando come sponsor, la Farmacia Guglielmi, Il fornaio Gaggero, l'Agenzia Immobiliare Primavera, l'enoteca Vini d'Italia e Atene Edizioni, a cui va il ringraziamento da parte dell'organizzazione.



Il Diano Fashion, organizzato da LuNa Comunicazione|Eventi, gode del patrocinio del Comune di Diano Marina e sarà presentato da due storiche voci della radio, Luca Valentini e Alessandra Gaddini, riprese video di Graficamente, Service audio/video/luci gestito da Paolo Bianco.



Diversi anche gli artisti ospiti che si alterneranno sul palco durante la serata, dal duo musicale chitarra acustica e voce dei Prossemica, alla cantautrice e chitarrista Sharon Costa, fino alle coinvolgenti coreografie della danzatrice Raffaella Furno e la coppia formata da India Giordano (voce) e Noemi Genna (chitarra).



L'appuntamento ad ingresso libero é per lunedì 19 agosto dalle 21,15 a Villa Scarsella di Diano Marina.



(in basso la locandina dell'evento)