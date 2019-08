Limone, venerdì 23 agosto il Trio Quodlibert in concerto

Si terrà venerdì 23 agosto l'ultimo concerto della rassegna “Limone Classica”, diretta da Angelo Vinai e intitolata alla memoria del Maestro Giovanni Mosca, compianto musicista cuneese che nel 1953 fondò l’orchestra Bartolomeo Bruni.

A chiudere la kermesse, quest'anno dedicata ai giovani artisti del panorama musicale, sarà il trio d'archi Quodlibet, che eseguirà alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita di brani di Bach, Beethoven, Schubert, Paganini. Composto dai giovanissimi Mariechristine Lopez al violino, Virginia Luca alla viola e Fabio Fausone al violoncello, il trio ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale e si è esibito con successo in festival nazionali e stranieri di rilievo (MITO, Ciudad Monumental, Jeunesse Musicales, Cacères). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 25 agosto, invece, il centro storico farà da sfondo alla tradizionale festa in costume dell'Abaiya, che ogni anno rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra balli in costume, canti popolari e folklore. Al mattino sfilerà il corteo del gruppo folkloristico, che partirà alle 10.30 dalla chiesetta di San Secondo per raggiungere Piazza del Municipio. Dopo la Messa, prevista alle 11.15, il gruppo proseguirà la processione per le vie del paese con calesse e cavalli. La festa continua nel pomeriggio, con canti popolari e balli in costume, per culminare nella scenografica cerimonia dell’investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo, alle 16.30 in Piazza del Municipio.

Di seguito i prossimi appuntamenti del calendario delle manifestazioni estive di Limone.

Martedì 20 agosto alle 18 nella Biblioteca civica si terrà la presentazione del libro di Domenico Clerico “Oltre la nebbia”, con la presenza dell'autore. Ingresso libero.

Sempre in Biblioteca, giovedì 22 agosto alle 17 l'incontro letterario sul tema “Le poesie di Rina”, con lettura di brani e dibattito a cura dell'autrice Rina Bottero. Ingresso libero.

Sabato 24 agosto a partire dalle 10 nelle vie del centro storico shopping tra le bancarelle dei commercianti limonesi per il consueto appuntamento del Desbarasse.

In serata, Piazza del Municipio ospiterà alle 21 la sesta edizione del concorso musicale “Tieni il Tempo”. Giovani talentuosi e appassionati di canto si esibiranno di fronte a una giuria di esperti proponendo i loro cavalli di battaglia. La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni: 340.1034404 (Baba) –associazioneprolocolimone@gmail.com.

Domenica 25 agosto alle 21 in Piazza del Municipio concerto tributo ai Queen.

Lunedì 26 agosto tornano a Limone gli ambulanti di Forte dei Marmi. Un’intera giornata dedicata alle eccellenze del made in Italy artigianale: a partire dalle 8 si potrà passeggiare in corso Torino tra le boutique a cielo aperto allestite dai laboratori toscani.

Per info sulle manifestazioni limonesi: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).