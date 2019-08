Sassello: mercoledì 21 agosto il concerto del trio savonese Paola Esposito, Dino Cerruti e Marco Pizzorno

Mercoledì 21 agosto nuovo appuntamento con il trio formato dai musicisti savonesi Paola Esposito (mandolino), Dino Cerruti (contrabbasso) e Marco Pizzorno (chitarra). Il concerto si terrà nella Chiesa di San Rocco a Sassello (SV) alle ore 21.15.

Questo nuovo progetto prevede brani del repertorio americano, con un programma che attraversa diversi generi musicali e epoche differenti. Questa “fusione” di stili musicali, pur essendo fedele alla tradizione, mette in risalto degli aspetti innovativi, una nuova interpretazione e una chiave di lettura alternativa di questi brani. Un’attenzione particolare viene rivolta al compositore argentino Astor Piazzolla, con l’esecuzione di alcune delle sue pagine più belle: si tratta di composizioni caratterizzate dalla sensibilità e dal sentimento del cosiddetto nuevo tango, rivoluzionario nella forma e nei colori rispetto al tradizionale tango argentino; il linguaggio ritmico, lo spirito fortemente drammatico e passionale sono gli elementi ai quali il compositore si è ispirato per creare composizioni quasi “classiche” per struttura ed elaborazione, servendosi però di strumenti della musica “colta” e del jazz. Tutto questo riassunto dalle sonorità del mandolino, della chitarra e del contrabbasso.

L’ingresso al concerto, organizzato dall’Associzione Culturale Il Manipolo della Musica con il patrocinio del Comune di Sassello, è gratuito.