Un weekend dopo Ferragosto ricco di eventi in Provincia di Savona

Nel weekend dopo Ferragosto non mancano gli imperdibili eventi in provincia di Savona:

Albenga: Prosegue a Salea d'Albenga Sagralea, iniziata lo scorso 13 agosto. La sagra (che è soprattutto una rassegna dei prodotti locali), proseguirà sino al 18 Agosto compreso.

Quarto appuntamento per Concertando tra i Leoni in piazza dei Leoni a Albenga: sabato 17 Agosto: Alberto Cappiello Corno e Orchestra Giovanile del Ponente Programma - Marc-Antoine Charpentier: Preludio dal Te Deum Johann Sebastian Bach/Charles Gounod: Ave Maria Georg Philipp Telemann Concerto per Corno da Caccia e archi TWV 51:D8 - Massimo Dal Prà: Ave Maria per Soprano e Orchestra - Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater per Soprano, Mezzosoprano e Orchestra Corno Alberto Cappiello Soprano Carla Talete Mezzosoprano Maura Amalberti Direttore Massimo Dal Prà

L'Orchestra Giovanile del Ponente Ligure “Ligeia” (il cui nome si rifà alla stirpe ligure dei Lygies, popolazione cui si attribuivano particolari doti musicali e canore) nasce ad Imperia nel 2011 grazie alla volontà e all'impegno di un gruppo di musicisti ed amanti della buona musica. La Ligeia, formata da giovani musicisti dagli otto ai vent'anni, è un laboratorio musicale dove i ragazzi, con il supporto di qualificati maestri preparatori, sviluppano ed accrescono le loro esperienze musicali, affinando la tecnica concertistica. L’organico dell’Orchestra, a seconda del livello tecnico raggiunto dai ragazzi, è diviso in tre sezioni: Primavera, Base e Master. La sezione Primavera è formata dai più giovani e costituisce un vero e proprio vivaio di futuri musicisti, volto ad alimentare gli altri due nuclei dell’orchestra. La sezione Base comprende quei giovani che hanno il piacere di condividere l’emozione di fare musica d’insieme. La sezione Master è costituita dai ragazzi tecnicamente più maturi, in grado di suonare anche come solisti.

L’Orchestra, oltre ad esibirsi nelle principali città del Ponente Ligure, ha già tenuto numerosissimi concerti in Italia (tra cui Firenze, Alessandria, Genova, Milano, Roma, Mantova) e all’estero (Praga, Banja Luka, Avignone, Città del Vaticano) avviando così scambi culturali e di amicizia con altre realtà musicali giovanili. Dal 2015 la Ligeia ha stretto una fattiva collaborazione artistica e culturale con la Sandnes Kulturskole Ung Symfoni, orchestra giovanile della città norvegese di Sandnes, con la quale ha già tenuto una serie di concerti in Italia, mentre nel 2016 si è esibita con il coro giovanile della Scuola S. Columban della città tedesca di Friedrichshafen, a suggello del positivo scambio interculturale tra le realtà musicali giovanili. Tra i numerosi impegni dell'Orchestra è da segnalare l'importante progetto dal titolo “Musica senza confini” realizzato in collaborazione col Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Dal 2015 la Ligeia è referente provinciale e principale partner dell'Orchestra Giovanile Regionale Ligure, voluta dal Conservatorio N. Paganini di Genova, con la quale i musicisti della Ligeia si sono esibiti presso la sala Nervi, in Vaticano, al cospetto di Sua Santità Papa Francesco. Domenica18 Agosto: Camerata Musicale Ligure e I Musici della Riviera e Consegna del Premio dei Leoni alla Camerata Musicale Ligure e I Musici della Riviera La Camerata Musicale Ligure si è costituita a Imperia nel 1988 sotto la guida di José Scanu. In trent’anni di attività concertistica, la CML ha effettuato presso numerose istituzioni italiane ed estere centinaia di concerti con decine di brani in programma comprendenti un vasto repertorio dal barocco alla musica leggera., presso le sale della Fondazione Oddi e la Casa Costa Del Carretto si potranno ammirare le opere del maestro toscano Elio de Luca, in un suggestivo percorso che ha l'amore come fil rouge portante. Dalla sede Ucai in piazza dei Leoni il pubblico potrà idealmente passare alle sale di Magiche Trasparenze e alle stanze del terzo piano di Palazzo Oddo, per ammirare l'incantevole ciclo dedicato al Cantico dei Cantici e una selezione di opere dedicate al mito.

Andora: A pochi giorni dalle Fasi Finali relative alla 26° edizione, che hanno visto trionfare, per la categoria 25 - 45 anni, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”, la 42enne padovana Emanuela Bonamin e per la categoria “Gold” dai 46 ai 55 anni, la 47enne romana Sabrina Bruni, ripartono, in tutta Italia, le selezioni del Concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana” (marchio registrato di proprietà esclusiva della Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti), evento riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 27° edizione. Sabato 17 agosto, alle ore 21.00 nella splendida cornice del Molo Thor Heyerdahl di Andora, si svolgerà una selezione valida per l’anno 2020 dell’unico concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme italiane. Alla selezione parteciperanno concorrenti provenienti da tutta la Liguria, per partecipare non sono richiesti requisiti particolari se non quello di essere mamma. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite.

Albisola Superiore: Domenica 18 agosto 2019, alle 21.30, sulla Terrazza sul mare, sulla passeggiata E. Montale ad Albisola Superiore, si alza il sipario sull’evento “One Shot in Italy” a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore. Protagonisti della serata saranno i “Queen”, la band che ha fatto sognare intere generazioni, con la proiezione della pluripremiata pellicola “Bohemian Rhapsody”: una serata di grande cinema, a due passi dal mare, organizzata in collaborazione con ‘Century Fox’ e ‘Chili’. Prodotto da ‘Century Fox’, con la regia di Bryan Singer e l’interpretazione del talentuoso Rami Malek, la pellicola campione di incassi ha conquistato quattro Oscar. L’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale albisolese per unire cinematografia, musica e spettacolo in un sodalizio artistico unico nel suo genere. La serata non si esaurirà con la proiezione del film, perché poco prima, alle 21.00, si terrà la presentazione del libro “Italian Rhapsody, l’avventura dei Queen in Italia”, edito da Chinaski, alla presenza dell’autore Antonio Pellegrini. Modererà l’incontro Giorgio Giglioli, giornalista RAI del TGR Liguria.

Celle Ligure: Da ieri fino a domenica 18 agosto a Celle Ligure si svolge la 45° Sagra del pesce azzurro sul lungomare Crocetta organizzata dalla sez. Avis di Celle. Tutte le sera animazione musicale e in caso di mal tempo posti al coperto.

Ceriale: Proseguono le serate dedicate alla natura e alla cultura al museo paleontologico “S. Lai” di Ceriale, frazione Peagna. Sabato 17 agosto l’evento sarà dedicato ad uno splendido animale, silenzioso abitante dei monti al confine tra Liguria e Piemonte: il lupo. L’accompagnatore naturalistico di fama internazionale Gabriele Cristiani, stretto collaboratore della trasmissione “Geo&Geo” durante la serata proietterà il documentario “I miei Lupi”, da lui realizzato nel corso di un’estate seguendo la vita quotidiana di una coppia di lupi e dei loro cuccioli. Un documento realizzato con maestria ed amore per la natura, quella rigogliosa che ricopre le nostre Alpi. A seguire spazio alle domande e curiosità del pubblico. L’attività è gratuita, l’appuntamento è presso il Museo alle ore 21.00, via Nuova di Peagna 209. Il museo “S. Lai” osserva i seguenti orari: martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 19.00, venerdì dalle 21.00 alle 23.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00.

Loano: Sabato 17 agosto alle 21 in Orto Maccagli, sul lungomare di Loano, si terrà “The best of Sanremo”, il concerto-spettacolo della band Progetto Festival. La serata gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La band composta da Alessio Briano (tastiere e cori, ha collaborato con il Casinò di Sanremo), Andrea Balestrieri (batteria, ha suonato con Zibba), Artan Selishta (chitarra e cori, collaboratore di Combriccola del Blasco, Vanexa e Irene Fornaciari) e guidata dalla voce unica di Angela Vicidomini (con esperienze a Rai 2, Mediaset, Antenna 2) riproporrà dal vivo i brani che hanno segnato la storia del Festival della Canzone Italiana. “Probabilmente è la nostra scaletta migliore di sempre – spiega la cantante Angela Vicidomini – All'inizio avremo una parte più 'rock' ed eseguiremo alcuni brani contemporanei, pezzi di artisti come i Modà, Loredana Berté e Arisa; poi passeremo ai grandi classici che hanno reso il Festival di Sanremo famoso in tutto il mondo”. Un evento coinvolgente che trasporterà gli spettatori nel tempo e nelle emozioni più grandi degli ultimi decenni, un viaggio tra le più belle melodie che hanno fatto la storia della musica italiana con nuovi arrangiamenti, integrati con fotografie e video, grazie all’utilizzo di un ledwall.

Spotorno: Sabato 17 agosto 2019 alle ore 21.30 presso Piazza della Vittoria in Spotorno si svolgerà il concerto di Roberta Bonanno & DOC-G Band con ingresso libero. Roberta Bonanno, rivelazione del programma di Rai Uno “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti, sarà accompagnata per questo concerto dalla band dei DOC-G con Mauro Vero, voce e chitarre, Mauro Germinario, basso e cori, Agostino Anselmo, tastiere e cori, Matteo Ferrando, batteria e cori. Organizzazione Comune di Spotorno Assessorato al Turismo con la direzione artistica di Eccoci Eventi Alassio.

Roberta Bonanno, nata a Milano nel 1985, ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nella stagione 2007-2008, arrivando seconda (quell’anno vinse - non senza polemiche - Marco Carta). Ha all’attivo diversi album, dai quali sono stati tratti brani diventati poi jingle per famosissime campagne pubblicitarie: un titolo su tutti “A Natale Puoi”, il cui video ufficiale ha superato il milione di visualizzazioni. Seguitissima sui suoi canali social, in questi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue grandi doti di interprete “pura”, ultimo in ordine di tempo, il Premio Mia Martini 2018. Negli ultimi mesi Roberta è stata tra i protagonista indiscussa di “Tale e Quale Show”, il varietà record di ascolti di Rai1 condotto da Carlo Conti (3° posto nella classifica generale) con performance sorprendenti nei panni di tantissime grandi voci femminili della musica italiana e internazionale (la “sua” Aretha Franklin detiene il record di punteggio di tutte 8 edizioni del programma). Quest’estate è uscito Il nuovo singolo di Roberta Bonanno “Osa” che fa parte del suo ultimo album “Io e Bonnie” reperibile su tutte le piattaforme digitali.