Savona, comitato per la Sicurezza. Assessore Levrero: "Proseguiamo il controllo a tappeto su tutto il territorio"

"La stretta collaborazione tra Questura e Polizia Municipale - prosegue l'Assessore Levrero - ha messo a segno interventi importanti quali l'allontanamento a ferragosto di un gruppo di persone senza fissa dimora, destinatari di DASPO, dai giardini di Zinola; nonché lo sgombro di circa una quarantina di persone , saccopelisti e campeggiatori abusivi, dalla spiaggia del Prolungamento, in prossimità della Fortezza del Priamar. Intendiamo andar avanti per tutto il mese e non solo, con una forte azione di monitoraggio sul territorio, con interventi incisivi contro ogni forma di degrado, affinché Savona possa essere vissuta in tranquillità da cittadini e turisti".