Varazze, dal 16 al 24 Agosto, otto giorni di Festa in omaggio a San Bartolomeo.

Nel bellissimo Borgo Solaro di Varazze, in occasione della ricorrenza di San Bartolomeo apostolo, patrono dei pescatori, si rinnova solenne la “Festa di San Bartolomeo”.

L’omonima Confraternita, che il 24 Agosto festeggia il Santo, al fine di dare un nuovo impulso alla sua attività, in collaborazione con l’assessorato al Turismo della Città di Varazze, propone una 8 giorni di eventi, divisi tra celebrazioni religiose, concerti, la pesca di beneficenza, le famose focaccette di San Bartolomeo, una rappresentazione teatrale in dialetto, la mostra fotografica di Varagine.it, l’esposizione di lancette e l’immancabile Concerto della Banda Musicale Cardinal Cagliero.

Il momento clou dei festeggiamenti sarà il 24 Agosto. Alle 19:30, infatti, dopo la celebrazione del vespro, prenderà il via la solenne processione per le vie del Borgo Solaro, con soste di preghiera in Piazza Nello Bovani, per la benedizione al mare e ai monti e in Piazza San Domenico per un momento di riflessione. Al termine benedizione in Piazza San Bartolomeo.

Ecco il programma completo:

Da Martedì 20 a Sabato 24 agosto – Pesca di Beneficenza in Piazza San Bartolomeo

Da Venerdì 16 a Domenica 18 Agosto – Focaccette in piazza San Bartolomeo dalle 17:00 alle 23:00

Venerdì 16 e Sabato 17 – Serata musica in piazza con dj Nico, Piazza San Bartolomeo

Giovedì 22 Agosto, ore 21:30 – il gruppo teatrale Don Bosco presenta la commedia dialettale “Pua in Ti Euggi”, Giardino delle Boschine

Da Giovedi 22 a Venerdì 23 Agosto – Esposizione foto antiche Varagine.it, Piazza San Bartolomeo

Venerdì 23 Agosto – Esposizione Barche d'epoca stile lancetta; Ore 21:00 Concerto Banda Musicale Cardinal Cagliero

Sabato 24 Agosto Festeggiamenti San Bartolomeo, ore 8:00 Messa celebrata dai Rev. Di Padri Domenicani O.P.; Ore 10:30 Messa Solenne celebrata dal Rev.do Parroco Don Claudio Doglio; Ore 18:15 Incontro culturale a cura del Confratello Lorenzo Grazioli; Ore 19:30 dopo la celebrazione del vespro, ci sarà la solenne processione per le vie del Borgo Solaro, con soste di preghiera in Piazza Nello Bovani, per la benedizione al mare e ai monti e in Piazza San Domenico per un momento di riflessione.

Al termine benedizione in Piazza San Bartolomeo. Si ricorda inoltre, che il 24 Agosto, essendo sabato e quindi in concomitanza con il mercato settimanale è annullata la tradizionale Fiera di merci varie nella sede di Viale Nazioni Unite