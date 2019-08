Campo parrocchiale a Viola Saint Gréé per la Parrocchia di San Bernardino-Albenga

Più di trenta bambini sono stati accolti trascorrendo una settimana dedicata ai valori cattolici, all'amicizia, al gruppo e allo spirito di aggregazione. Il Parroco Can. Don Alessandro, gli educatori Alessio, Lucia e Benny, i giovani animatori, gli addetti alla cucina e alle pulizie, chef Aldo, Marilena, Maria Angela, Sergio, Simone, Giovanna e Lia si sono presi cura dei tanti bambini presenti al campo parrocchiale dedicando loro questi giorni a cavallo di Ferragosto. Un grazie particolare va ai sacerdoti che si sono accollati tutti gli impegni in parrocchia per consentire al nostro parroco di essere con noi.

"La S.Messa a inizio giornata, le varie attività preparate dagli educatori, le gite in mezzo alla natura, le serate a tema hanno contribuito a far vivere un'esperienza unica e con i sani valori cattolici augurandoci che sia stata una settimana indimenticabile per i bambini che hanno partecipato al campo - dichiara il responsabile educatore Alessio Pinto - Grazie ai genitori, che sostengono il desiderio dei figli di partecipare ai campi: senza questo appoggio non sarebbe possibile realizzare un’esperienza così bella. Un valore che è testimoniato dalle lacrime di commozione che, alla fine di ogni campo, rigano il volto dei ragazzi. Segno che qualcosa di grande è stato costruito".