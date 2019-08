Il 19 agosto ultima serata per la rassegna “Ceriale Cinema 2019”

Si svolgerà domani sera, alle ore 21.30, a Peagna, la serata conclusiva della rassegna “Ceriale Cinema 2019”: quattro date dedicate al regista loanese Giorgio Molteni e ai suoi film girati nella nostra provincia.

Il regista sarà presente per raccontare in prima persona “Oggetti smarriti”, pellicola del 2010 premiata al Giffoni Film Festival e con il riconoscimento Anec. Come nelle altre tre occasioni condurranno Davide Aicardi (sceneggiatore) e Joe Vignola (autore).

Prima del film verrà proiettato il cortometraggio “Martina sa nuotare”, già oggetto di riconoscimenti internazionali e che vede protagonisti Martina Colombari e Gianpaolo Mai.

“Al termine di questa prima rassegna di Ceriale Cinema desidero ringraziare Giorgio Molteni per la disponibilità e collaborazione messa a disposizione di questa manifestazione e con lui tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di queste serate, Davide Aicardi, Joe Vignola ed il personale della biblioteca comunale nelle persone di Elisabetta Saturno e di Augusto Baldassa” afferma il sindaco di Ceriale Luigi Romano.

“Una menzione particolare alla Josè Ascoli, presidente dell’associazione 'OK Ceriale', ideatrice e collaboratrice preziosa per l’organizzazione di un evento che ha ricevuto molti apprezzamenti da parte del pubblico” conclude il primo cittadino cerialese.