Calizzano, inaugurata la nuova ambulanza della Croce Azzurra

Ieri pomeriggio è stata inaugurata una nuova ambulanza della Croce Azzurra di Calizzano. Il mezzo è stato dedicato alla memoria di tutti i Militi defunti che nel tempo, dal 1961, hanno prestato volontariato nella nostra Croce Azzurra.

"Un plauso all'attuale direttivo per l'iniziativa e per il lavoro che svolge nella gestione di questa importantissima Associazione e un ringraziamento particolare a tutti i militi che ogni giorno sono attivi per la nostra sicurezza e salute. Il tutto ieri impreziosito da un ottimo rinfresco, con il piatto principe della nostra tradizione, la polenta bianca" ha dichiarato il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Grazie al Presidente Elio Marta, al Vice Presidente Giorgio Grasso, al Presidente Anpas Arduino sempre presente a sostenere il movimento, al Consigliere Regionale Paolo Ardenti per la sua presenza. Orgogliosi della nostra Croce Azzurra" conclude il primo cittadino.