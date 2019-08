Savona, convenzione tra il comune e gli istituti scolastici per l'utilizzo delle palestre da parte delle società sportive

E' stata stipulata nei giorni scorsi una convenzione fino al 2022 tra il comune di Savona e gli istituti scolastici savonesi per ospitare nelle palestre associazioni o società sportive savonesi.

4 gli istituti coinvolti dalla convenzione: il comprensivo I Don Andrea Gallo di via Verdi, comprensivo II Sandro Pertini di via Caboto, comprensivo III Giuseppe Manzino di via Machiavelli e il comprensivo IV Guglielmo Marconi di piazzale Moroni.

Le palestre potranno essere utilizzate dalle 16.30 in poi e dovrà essere esclusa ogni tipo di compresenza tra l'attività scolastica e quella sportiva.

Il comune deve provvedere alla manutenzione delle palestre e alla fornitura dell'attrezzatura sportiva, assicurando a proprie spese la somministrazione del riscaldamento, della corrente elettrica e dell'acqua, la sicurezza e la pulizia.

Se si rendesse necessario lo svolgimento di attività didattiche durante gli orari prestabiliti di utilizzo delle società sportive, gli istituti dovranno comunicarlo al servizio sport del comune di Savona.

La domanda di concessione per le attività sportive deve essere presentata entro il 31 maggio e vale per l'anno scolastico successivo e saranno valutate entro il 14 giugno. Per l'annata 2019-2020 gli accertamenti sono stati valutati entro il 14 agosto e comunicati alle scuole entro il 23 agosto.

La concessione avrà inizio con la data di apertura delle scuole e terminerà il 30 giugno di ogni anno.