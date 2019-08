Albenga, negoziante vende alcol a minorenni: sanzionato dalla polizia locale

Nella notte del 15 Agosto è stato contestato al titolare di un esercizio di vendita alimenti e bevande di Pontelungo per aver venduto alcolici a 7 minori di 16 anni.

L'Ufficio di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana oltre alla segnalazione penalmente rilevante all'Autorità Giudiziaria ha trasmesso gli atti ai colleghi dell'ufficio di Polizia Amministrativa per i rilievi e le sanzioni in merito alle cessioni di alcool ai minorenni.

L'episodio illecito comporterà, in caso di recidiva, la sospensione dell esercizio commerciale per un periodo da definirsi in base alla gravità dei fatti.

Lo stesso nucleo di sicurezza Urbana della polizia locale, che a seguito di richiesta da parte dell Assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci è sempre presente con due unità accoppiate in pattuglia appiedata, ha effettuato un movimentato intervento in zona mare dove è stato rilevata e sanzionata la condotta di ubriachezza da parte di un italiano cinquantenne che è stato destinatario della sanzione di 103 euro.