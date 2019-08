Tutti gli imperdibili eventi che animeranno la domenica nel savonese

Nella domenica post Ferragosto non mancano gli imperdibili eventi in provincia di Savona:

Albenga: Prosegue a Salea d'Albenga Sagralea, iniziata lo scorso 13 agosto. La sagra (che è soprattutto una rassegna dei prodotti locali), proseguirà sino al 18 Agosto compreso. Ultimo giorno quindi per la sagra ingauna nel quale è possibile cenare presso gli stand gastronomici già dalle ore 19:00 e gustare tanti piatti tipici della cucina nostrana come la buridda, il condiglione, le trofie al pesto ligure, il coniglio, le acciughe del Mar Ligure fritte, affiancati da piatti elaborati come la polenta ubriaca realizzata dal grande chef di Gambero Rosso Max Mariola e le trofie nere alla Giorgione, altro volto noto della cucina. Saranno nel menù anche la torta Sagralea, le pesche al pigato; senza però tralasciare i grandi classici come spiedini, patatine fritte, pan fritto e i ravioli al ragù per accontentare tutti i gusti. In Sala Calleri invece si terranno conferenze e laboratori di degustazione del Vino Pigato e della Granaccia a cura di AIS e FISAR e la consegna del Premio “Salea e il Vino 2019”. Torneranno anche quest'anno gli show cooking tenuti da chef locali; 4 serate e 4 chef ( o meglio 5) che si sfideranno ai fornelli per preparare piatti originali e gustosi. Gli chef che si cimenteranno in questi spettacoli culinari saranno: Francesca Morro e Pasquale Cervo, Giorgia Venturini, Gabriella Caratti e Andrea Masala.

Programma 18 agosto: h 21.30 presso la Sala Calleri “Laboratorio di degustazione sul Pigato, dalle origini alle nuove tendenze” a cura A.I.S. h 21.30 serata danzante con l’orchestra Serena Group h. 21.30 show cooking dello Chef Andrea Masala della Locanda dell’Asino di Alassio (SV)

Proseguono i concerti e gli appuntamenti letterari in Piazza dei Leoni ad Albenga per la rassegna “Concertando tra i Leoni” che si concluderà domenica con la consegna del premio dei Leoni a Mons. Gandolfo. Di seguito il programma di domenica 18 Agosto: Camerata Musicale Ligure e I Musici della Riviera e Consegna del Premio dei Leoni

Albisola Superiore: Domenica 18 agosto 2019, alle 21.30, sulla Terrazza sul mare, sulla passeggiata E. Montale ad Albisola Superiore, si alza il sipario sull’evento “One Shot in Italy” a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore. Protagonisti della serata saranno i “Queen”, la band che ha fatto sognare intere generazioni, con la proiezione della pluripremiata pellicola “Bohemian Rhapsody”: una serata di grande cinema, a due passi dal mare, organizzata in collaborazione con ‘Century Fox’ e ‘Chili’. Prodotto da ‘Century Fox’, con la regia di Bryan Singer e l’interpretazione del talentuoso Rami Malek, la pellicola campione di incassi ha conquistato quattro Oscar. L’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale albisolese per unire cinematografia, musica e spettacolo in un sodalizio artistico unico nel suo genere.

La serata non si esaurirà con la proiezione del film, perché poco prima, alle 21.00, si terrà la presentazione del libro “Italian Rhapsody, l’avventura dei Queen in Italia”, edito da Chinaski, alla presenza dell’autore Antonio Pellegrini. Modererà l’incontro Giorgio Giglioli, giornalista RAI del TGR Liguria.

Borgio Verezzi: «Una tragedia tutta da ridere»: si presenta così “Non è vero ma ci credo“, la divertente commedia di Peppino De Filippo con Enzo Decaro come protagonista, undicesimo e ultimo spettacolo in programma nel ricco cartellone del 53° Festival di Borgio Verezzi, in scena (ancora una volta in prima nazionale) da domenica 18 a martedì 20 agosto. Diretto dal regista Leo Muscato e interpretato anche da Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Lucianna De Falco, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo, l’atto unico – concepito con un ritmo iperbolico – condenserà l’intera vicenda in 90 minuti. Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Chicca Ruocco, il disegno luci di Pietro Sperduti (lo stesso de L’anima buona di Sezuan, in scena lo scorso luglio).

La storia. L’avaro, avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un vero e proprio inferno perché vede segni funesti ovunque: nella gente che incontra, nella corrispondenza che trova sulla scrivania, nei sogni che fa di notte. Forse teme che qualcuno o qualcosa possa minacciare l’impero economico che è riuscito a mettere in piedi con tanti sacrifici. Qualunque cosa, anche la più banale, lo manda in crisi. Chi gli sta accanto non sa più come approcciarlo. La moglie e la figlia sono sull’orlo di una crisi di nervi: non possono uscire di casa perché lui glielo impedisce. Anche i suoi dipendenti sono stanchi di tollerare quelle assurde manie ossessive. A un certo punto le sue fisime oltrepassano la soglia del ridicolo: licenzia il suo dipendente Malvurio solo perché è convinto che porti sfortuna. L’uomo minaccia di denunciarlo, portarlo in tribunale e intentare una causa per calunnia. Sembra il preambolo di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa morir dal ridere. E infatti sulla soglia del suo ufficio appare Sammaria, un giovane in cerca di lavoro. Sembra intelligente, gioviale e preparato, ma il commendator Savastano è attratto da un’altra qualità di quel giovane: la sua gobba. Da qui partono una serie di eventi paradossali ed esilaranti che vedranno al centro della vicenda la credulità del povero commendator Savastano.

Peppino De Filippo aveva ambientato la sua storia nella Napoli un po’ oleografica degli anni ‘30. Luigi aveva posticipato l’ambientazione una ventina d’anni più avanti. E, in questa nuova edizione di “Non è vero ma ci credo”, Leo Muscato ne segue tale felice intuizione, avvicinando ancora di più l’azione ai giorni nostri, ambientando la storia in una Napoli anni ‘80, una Napoli un po’ tragicomica e surreale in cui convivevano Mario Merola, Pino Daniele e Maradona.

Celle Ligure: Da venerdì fino a domenica 18 agosto a Celle Ligure si svolge la 45° Sagra del pesce azzurro sul lungomare Crocetta organizzata dalla sez. Avis di Celle. Tutte le sera animazione musicale e in caso di mal tempo posti al coperto.