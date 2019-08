La squadra di Wake Walking del CNAM Alassio rappresenta l'Italia ai Beach Games in Grecia

La squadra di Alassio di Marcia Acquatica (Alassio Wave Walking - CNAM), infatti, è stata convocata per rappresentare l'Italia ai Mediterranean Beach Games di Patrasso (Grecia), i Giochi Olimpici del Mediterraneo di Spiaggia. La squadra alassina è chiamata a presentare ufficialmente la Marcia Acquatica quale nuova disciplina sportiva, affinché nella successiva edizione dei Giochi del 2023 sia annoverata fra le discipline olimpiche.

Un'impresa eroica quella dei nostri atleti che in questi ultimi due mesi si sono allenati per potersi confrontare in Grecia con le altre squadre internazionali: la Francia, che ha dato i nativi al nuovo sport, la Tunisia e la Spagna. Gli Alassini Paola Ippolito, Luca Schivo, Roman Vaccarezza e l'albisolese Matilde Pastorino, saranno accompagnati da Rinaldo Agostini alla volta di Patrasso, dove dal 24 al 31 agosto saranno impegnati in numerose dimostrazioni, che confluiranno poi nella presentazione ufficiale il 30 agosto davanti ai giudici olimpici. Un'importante opportunità per i nostri ragazzi, per confrontarsi con uno scenario internazionale consapevoli di vivere qualcosa di irripetibile.

"Siamo molto fiere di trovarci dopo poco più di un anno dalla partenza di questa grande avventura, davanti ad una tale occasione, e del fatto che possano viverla giovani di Alassio, anche in vece nostra che per motivi di lavoro dovremo seguirli da qui", dichiarano le fondatrici dell'Alassio Wave Walking Maddalena Canepa e Lorena Rasolo, "Tutto questo è stato possibile grazie alla lungimiranza di Ennio Pogliano, presidente del Circolo Nautico Al Mare di Alassio, del Circolo tutto, della Federazione Italiana Escursionismo, che ci ha investite dei poteri rappresentativi della Federazione in ordine allo sviluppo della Marcia Acquatica, e al sostegno del Comune di Alassio e dell'Assessorato allo Sport che ha creduto in noi. Tutto il gruppo dell'Alassio Wave Walking ha lavorato alla regia di Patrasso, per permettere il viaggio dei 5 italiani.

Numerosi inoltre sono gli enti e le attività che ci sostengono e grazie ai quali sarà possibile anche quest'anno ospitare ad Alassio la tappa italiana del circuito internazionale di Marcia Acquatica, senza dimenticare che domenica 6 ottobre siete tutti invitati a partecipare al serpentone acquatico più lungo mai fatto al mondo! Puntiamo al record 2019!"