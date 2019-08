Qualità della vita: la provincia di Savona al 18° posto nella classifica dello svago

Nella classifica finale, su 107 province, Savona si piazza 18esima. Terzo posto, invece, per il numero di librerie ogni 100mila abitanti. Si tratta dell'indagine sulla qualità della vita fatta dal Sole 24 Ore prendendo in considerazione fattori legati al tempo libero.

L'indice del tempo libero è determinato da 12 indicatori presi in considerazione e divisi in tre filoni di indagine: attrattività, servizi e offerta culturale.

Nell'insieme Savona ha totalizzato 362,6 punti di media tra gli indicatori (156 di offerta culturale). La provincia savonese si piazza però in testa alla classifica italiana per bar e ristoranti (ogni 100mila abitanti).

Il savonese non è nella "top ten" (ma neanche tra le peggiori) per mostre ed esposizioni e nemmeno per la spesa pro-capite per tutti gli spettacoli.

Sul podio in assoluto salgono Rimini, Firenze e Venezia. Per quanto riguarda la Liguria: La Spezia è al 28° posto, a seguire Genova al 31° e Imperia al 32°.