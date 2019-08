Albisola, l'ultimo commosso saluto a Giovanna "Pupi" Rolandi

Importante il suo impegno per la cultura e per il volontariato, dal 1982 al 1990 fu ideatrice e organizzatrice di eventi artistico culturali come presidente dell'associazione Spotorno Fantasia, fu socia Fidapa, presidente dal 2000 al 2003 e referente della commissione cultura sezione di Savona e distretto nord ovest dove organizzò diversi eventi culturali e mostre.