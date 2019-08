Quanti furti per ogni abitante? A Savona va "la maglia nera"

Savona è la città "Medaglia d'oro" per i furti in abitazione? La statistica è stata divulgata dal sito "Dagospia", ma attenzione: i numeri si prestano sempre a essere letti in molti modi.

La Città della Torretta, infatti, non è al primo posto assoluto, ma è quella che, in proporzione, oggi conta in Italia il maggior numero di denunce per furto in relazione alla densità di abitanti.

Le cifre sono state raccolte dal Ministero degli Interni e rivelano, nel corso della prima metà di questo 2019, Savona al primo posto con 1839 denunce, seguita da Lucca con 2524 e Modena con 4409. Come si vede da questi dati, le altre città contano molte più denunce per furto, ma in proporzione anche più abitanti.

Tra gli altri dati statistici che è interessante ricordare per avere un quadro complessivo, le province in cui i furti in casa sono aumentati di più nell' ultimo decennio sono Forlì-Cesena (1.858, al primo posto, +312,9%), Mantova (+251,3%), Udine (+250,0%), Terni (+243,7%) e Bergamo (+234,3%).

Nel quadro generale, però, è confortante sapere che, grazie all'intenso lavoro delle forze dell'ordine, ma anche alla molteplicità di sistemi di tutela (Comitati di controllo del vicinato, antifurti sempre più sofisticati e altro), si registra una flessione del 9% in meno per ogni tipo di reato (compresi i furti) rispetto allo stesso periodo del 2018. La media attuale delle effrazioni in appartamento a scopo di saccheggio si assesta oggi attorno a 500 al giorno in tutta la Penisola Italiana.