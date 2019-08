Ricercato in tutta la Liguria, si costituisce il killer di Reggio Emilia

Era ricercato in tutta la Liguria, con controlli serrati su tutti i porti e varchi d'ingresso a Genova, nel savonese e al confine di Stato a Ventimiglia ma si è costituito nella notte alla caserma di Reggio Emilia.

Il killer marocchino Hicham Boukssid era ricercato da più di dieci giorni per l'omicidio nel comune emiliano della barista cinese Hui Zhung.

L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce e le ricerche da parte della polizia proseguivano senza sosta.

Si sono sommate le segnalazioni, ma le forze dell'ordine avevano deciso di diramare la foto del killer latitante mettendo in allarme tutta la Liguria, visto che l'uomo probabilmente avrebbe potuto raggiungere Genova per imbarcarsi in direzione nord Africa oppure raggiungere Ventimiglia per poi giungere in Francia.