Rissa sul treno regionale: circolazione ferma per circa 30 minuti

Il guasto ai locomotori dell'Intercity diretto a Milano (leggi QUI), non è l'unico imprevisto che ha riguardato la tratta ferroviaria ligure quest'oggi: nel pomeriggio Trenitalia è stata infatti costretta a bloccare per circa 30 minuti la circolazione tra Sampierdarena e Sestri Ponente per via di di una rissa scoppiata sul treno regionale 21046.

Immediato l'intervento della polizia ferroviaria: secondo quanto riferito, la lite sarebbe sfociata tra tre ragazzi italiani fuggiti prima dell'arrivo degli agenti.

Sei i treni regionali che hanno avuto ripercussioni con ritardi registrati fino a 35 minuti.