"Superlavoro" per gli agenti di Polizia Locale di Finale Ligure nel weekend di ferragosto

Settimana di ferragosto di lavoro intenso per la polizia locale,

Nell'ambito di servizi pianificati la polizia munipale di finale ligure ha operato con efficacia ad ampio spettro, dai controlli sui flussi di traffico, al contrasto al commercio abusivo, dalle verifiche sugli esercizi commerciali, al monitoaggio sul rispetto delle regole di civile convivenza.

nell'ambito dei controlli due minimarket del centro di Final Marina sono stati sorpresi a cedere bevande alcoliche a minori degli anni diciotto, per uno di questi non era la prima volta, per cui oltre alla sanzione pecuniaria scatterà un provvedimento di sospensione dell'attività fino a tre mesi.

Delle violazioni è stata inoltre notiziata la questura di savona, per eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi.

Non sono mancati sequestri di merce varia, tanto riportante marchi contraffatti di note griffe di moda, quanto beni di largo consumo, quali monili, ombrelloni, teli mare, etc

Al ridosso del ferragosto, inoltre, gli agenti del comando finalese hanno operato sulle spiagge per verificare la presenza di campeggiatori abusivi e, più in generale, verificare il rispetto delle regole dettate dalle ordinanze per la fruizioni degli arenili; diversamente da altre realtà della provincia, il fenomeno è piuttosto contenuto e comunque localizzato in due piccole porzioni di spiaggia.

Alcune persone sono state identificate e quindi invitate al rispetto delle disposizioni in vigore.

Sul fronte dei controlli stradali durante la settimana di ferragosto sono contestate 5 violazioni per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente di guida, oltre a violazioni per circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, o senza avere rispettato i termini di revisione dei mezzi.

Nonostante la congestione tipica del periodo, la polizia municipale ha anche scoperto nei giorni scorsi due alloggi completamente abusivi, gli esiti della verifica saranno inoltrati all'autorità giudiziaria e servizio edilizia comunale .