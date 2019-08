Sagralea: successo di pubblico per l'edizione 2019 (FOTO)

Grande successo di pubblico per l'edizione 2019 di Sagralea. Quest'anno la scelta della data in pieno Ferragosto (dal 13 al 18) ha ottenuto una risposta record di pubblico che ogni sera ha "divorato" in poco tempo tutti i piatti del menu, lasciandolo orfano per i ritardatari.

Il programma era anche pieno e interessante con i Cooking Show (dimostrazione culinarie) di quattro prestigiosi chef del Savonese: gli Chef Pasquale e Francesca del ristorante "Il MuMa" di Borgio Verezzi (SV); Giorgia Venturini de "Il Boschetto" di Villanova d'Albenga; Gabriella Caratti dell'Agricamping di Albenga e Andrea Masala della "Locanda dell'Asino" di Alassio.

Stands di produttori di vino e prodotti tipici assaltati dai visitatori per assaggiare, ma soprattutto per acquistare. Un grande giostra/ ruota per i bambini e poi la musica, tanta buona musica con diverse orchestre. Tutto preceduto nella prima serata con la consegna del Premio "Salea e il Vino" 2019 a Marco Rezzano, presidente Enoteca Regionale della Liguria.

Un evento completo che ha meritato un successo completo.