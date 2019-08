Il Gruppo Pd Regione Liguria ricorda Ugo Signorini: "Figura di grande levatura"

Anche il Gruppo Pd Regione Liguria si unisce al ricordo di Ugo Signorini, esponente di rilievo della Dc e assessore regionale all’Urbanistica tra il 1985 e il 199 0 :

"Con Ugo Signorini, politico ligure di lungo corso, dotato di grande equilibrio e signorilità, la cui grande esperienza fu messa spesso al servizio del nostro territorio, scompare un altro rappresentante importante della politica ligure. Fu da assessore all’urbanistica in Regione il padre del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Adottato nel 1986 e approvato nel 1990 fu il primo Piano Paesistico d’Italia. Tuttora è lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale a scala regionale in attesa di un nuovo Piano Paesistico regionale. Fu non solo un grande progetto di pianificazione su larga scala ma anche il primo tentativo di coniugare in modo moderno ambiente e sviluppo. Lottò in anticipo sui tempi a difesa dell’ambiente e prestò sempre grande attenzione alla difesa dei posti di lavoro. Oggi discutiamo come modificare il Piano per adeguarlo ai tempi nuovi ma non sarà semplice essere all’altezza dell’idea e della qualità intellettuale che animò quel lavoro. Ci mancherà molto una figura di questa levatura. Il Gruppo Pd della Regione Liguria si stringe alla famiglia esprimendo sincero cordoglio per la sua scomparsa e porgendo le più sentite condoglianze".