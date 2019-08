Rossetti (Pd): "Sonia Viale usa gli immigrati per distogliere l'attenzione dai mali della sanità ligure"

Sergio "Pippo" Rossetti, consigliere Pd in Regione Liguria, commenta così le ultime dichiarazioni dell'assessore regionale Sonia Viale in fatto di sanità: "L’assessore Sonia Viale spera richiamando il tema degli immigrati di lenire i malanni della sanità ligure che non ha curato.

Si concentri: mette la polizia anche di notte in tutti pronto soccorso liguri? Li dota di vetri anti sfondamento? Ne finanzia il costo? Ne aumenta medici e para medici? Lasci stare gli immigrati, che qui pensiamo anche agli Italiani".