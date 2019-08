Stadio Ellena di Loano, l'amministrazione fa il punto: "Sospesa la gara per l'affidamento, la struttura ha bisogno di lavori" (FOTO)

L'amministrazione comunale di Loano interviene per fare chiarezza sulla vicenda dello stadio “Giorgio Ellena” e, soprattutto, per rendere note le modalità con le quali il Comune sta operando nell'interesse della cittadinanza, delle famiglie loanesi e degli sportivi che usufruiscono della struttura.

"Lo scorso 31 maggio l'Asd Loanesi San Francesco, ultimo gestore dell'impianto, ha riconsegnato il campo di calcio al Comune. La struttura versava in condizioni di degrado e, dal punto di vista della manutenzione, presentava carenze tali da rendere impossibile il suo utilizzo immediato.

L'amministrazione comunale sta effettuando una constatazione dei danni al fine di avviare una contestazione nei confronti del gestore uscente che, in base al contratto a suo tempo stipulato ed in base anche alle condizioni di affidamento dell'appalto (revocato, tra l'altro, per inadempimento rispetto agli obblighi di legge), era vincolato a custodire e gestire la struttura con “la diligenza del buon padre di famiglia. Allo stesso tempo gli uffici stanno compilando un dettagliato elenco dei lavori da effettuare al fine di rendere l'impianto fruibile quanto prima" spiegano dal comune di Loano.

"La giunta comunale ha già destinato a questo scopo la somma di 90 mila euro, che sarà utilizzata per avviare il cantiere il prima possibile. Alla luce di questa situazione, per ovvie ragioni di sicurezza (legate anche alla necessità di avviare il cantiere) la procedura di affidamento della gestione è stata sospesa. Ogni decisione sarà rimandata alla fine dei lavori, fatte comunque salve le azioni opportune.

L'amministrazione comunale di Loano ribadisce come proprio interesse primario restituire quanto prima alla città e agli sportivi che lo frequentano un impianto sicuro e perfettamente funzionante. Ciò potrà avvenire solamente effettuando quegli interventi di manutenzione che a suo tempo non sono stati effettuati da chi gestiva la struttura e pertanto era obbligato a realizzarli.

Anche al fine di placare ogni ulteriore strumentale polemica, l'amministrazione chiarisce che sceglierà il nuovo gestore avvalendosi delle proprie legittime prerogative e nel pieno rispetto del pubblico interesse" continuano.

La Loanesi intanto lunedì 12 agosto ha iniziato la preparazione estiva al "Felice Borel" di Finale Ligure e non sono ancora emersi particolari sull'avventura calcistica di Brian Piave alla guida della società. Non è escluso che gli occhi del giovane dirigente possano posarsi sullo stadio "Oliva" di Borghetto.

Piave, tra le altre cose, vive e lavora a Borghetto, motivo che potrebbe avvicinarlo all'impianto di Via Po. In un caso o nell'altro non bisognerà attendere molto, visto che la stagione sportiva è ormai alle porte.