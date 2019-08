Varazze, 21 e 28 Agosto: il genio di Leonardo e la pittura del Caravaggio spiegati da Don Doglio

"Il genio di Leonardo e la pittura del Caravaggio" il titolo delle due conversazioni in programma il 21 e il 28 Agosto a Varazze nel Giardino delle Boschine alle ore 21:00.

Il parroco di Sant'Ambrogio don Claudio Doglio sarà il relatore delle due serate promosse e volute dall'Amministrazione comunale e dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo della cittadina rivierasca

Con il patrocinio del Comune e dell'Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero turismo e sport della diocesi di Savona-Noli.



"Le opere di Caravaggio - spiega Don Claudio Doglio in un'intervista al Letimbro - offrono innumerevoli spunti per argomentazioni di tipo evangelico, penso ad esempio alla Vocazione di San Matteo o al Riposo durante la fuga in Egitto oppure alla Madonna dei pellegrini".

"Tanto si potrà dire su genio di Leonardo - aggiunge Don Doglio - cercando collegamenti con la tradizione cristiana".

"Il pretesto - conclude - sarà usare le opere d'arte per parlare del Vangelo".