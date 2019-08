Finale Ligure: fuori dal Borgo verde "selvaggio" e abbandono indisciplinato di rifiuti

"Finale Ligure? Una città bellissima, ricca di storia, piena di vita... Ma sporca". Questo il commento che si legge, ricorrente e ripetitivo come un mantra, sulle pagine dei social network.

Alcune di queste segnalazioni e lamentele sono state inoltrate, da turisti in vacanza ma anche da alcuni residenti dei quartieri interessati, alla nostra redazione. Le zone interessate sono quelle che già erano state oggetto di articoli su Savonanews: le vie immediatamente fuori dalla mura del Borgo, ad esempio, come via Aquila, via Fiume, le aree in prossimità delle ex Colonie Rivetti e nei pressi del liceo scientifico.

Anche i problemi sono quelli noti: il clima anomalo di questa estate, definito quasi "subtropicale", con un alternarsi di caldo umido e improvvisi sfoghi temporaleschi, ha portato a una crescita più intensa del solito del verde pubblico. E poi si ripresenta ancora una volta l'annosa questione dei conferimenti "casuali" di rifiuti, tra chi abbandona il proprio sacchetto un po' dove capita e chi invece lascia tra il verde del materiale ingombrante abbandonato in modo casuale.