In arrivo una nuova e grande piazza sul lungomare di Albenga

Durante il prossimo consiglio comunale (in programma per venerdì 30 agosto) verrà trattato il seguente punto all’ordine del giorno: “Approvazione sotto l’aspetto urbanistico architettonico del progetto definitivo inerente i lavori di realizzazione di nuova piazza pubblica presso le aree ubicate in Albenga, Lungomare A. Doria”.

Si tratta della realizzazione di una piazza sul Lungomare Doria - in prossimità della Lega Navale - a scomputo degli oneri e della monetizzazione degli standard dovuti da privati per l’ampliamento di un immobile ivi esistente secondo quanto previsto dal Piano Casa.

Questa piazza, progettata dall’Arch. Massimiliano Nucera, sarà realizzata a livello strada con una pavimentazione di pregio e sarà delimitata da fioriere, panchine e arredo urbano in linea con quello presente sulla passeggiata.

Si tratta di un’area di circa 1200/1300 metri quadri che, per dimensioni, supererà Piazza San Michele.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo intervento riqualificherà completamente la zona e andrà a ridisegnare il frontemare nella zona della Lega Navale.”

“Oltre a creare uno spazio molto ampio e utilizzabile come punto di aggregazione, potrà essere la location ideale per l’organizzazione di eventi fortemente attrattivi – conclude Tomatis - . Questo intervento rientra in quelli finalizzati a rivalutare il nostro bel Lungomare sia dal punto di vista urbanistico che turistico che è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione.”