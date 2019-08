Ponte sul Letimbro al Santuario di Savona: pulizia dei detriti alluvionali

Situazione del ponte sul Letimbro, l'assessore ai lavori pubblici di Savona Pietro Santi fa il punto: "A seguito di numerose segnalazioni di cittadini, su mia richiesta, il personale dell'Ufficio tecnico del Comune di Savona ha eseguito un sopralluogo l'8 luglio presso il ponte a doppia arcata sul torrente Letimbro che porta alla piazza principale del Santuario.

È emerso che persiste la presenza in alveo di una notevole quantità di materiale alluvionale e di vegetazione, prima e dopo la sezione di deflusso delle due arcate.

Pertanto il 13 agosto si è provveduto a chiedere alla Provincia di Savona, competente in materia, di intervenire prontamente ai fini della pubblica incolumità, rimuovendo quanto necessario per ripristinare l'originale sezione di deflusso delle acque nel tratto a valle e a monte, come previsto dalla concessione demaniale, anche in previsione dell'approssimarsi della stagione autunnale nella quale, come avvenuto in passato, potrebbero verificarsi forti piogge e conseguente innalzamento del livello delle acque del torrente".