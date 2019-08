"Calata di Barbari" alla Ferriera di Dego: rami divelti e sporcizia ovunque

Materiale fotografico tratto dalla pagina "Tutti per Dego"

Bottiglie di birra vuote in mezzo al corso d'acqua, contenitori in plastica ovunque, stracci, cartacce e fazzoletti sparsi, rami di alberi divelti brutalmente. Sembra lo scenario di una calata di barbari e invece è il risultato di un pic-nic (o più probabilmente di un campeggio abusivo) alquanto "esuberante" (per adoperare un eufemismo).

L'episodio si è verificato a Dego ed è stato segnalato pubblicamente dalla Lista Civica Tutti per Dego attraverso la propria pagina Facebook.

Scrivono i portavoce di Tutti per Dego: "Questo è quello che un gruppo di maleducati e incivili ha lasciato alla Ferriera...

È davvero un peccato che questi luoghi, valorizzati dalla Fiascolata e patrimonio di tutti, vengano rovinati in questa maniera.

L'Amministrazione si sta adoperando per rendere efficaci una serie di misure atte a contrastare il fenomeno sempre più diffuso dell'abbandono dei rifiuti".