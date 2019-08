Inseguimento per le vie di Carcare: fermata un'auto che sfrecciava ad alta velocità

Una pattuglia della Polizia Locale di Carcare, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, veniva allertata telefonicamente da numerosi cittadini, della presenza di un autovettura Fiat Panda di colore nero, che sfrecciava per le strade del centro, facendo sorpassi azzardati e mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

Dopo pochi minuti, il personale della Polizia Locale intercettava il veicolo in via del Collegio, in prossimità del campo sportivo che procedeva a velocità sostenuta e tentava di fermare il conducente esibendo la paletta dal finestrino. Il conducente del veicolo sopra indicato, alla vista dell’autovettura di servizio, accelerava per fuggire.

La Polizia Locale quindi inseguiva il veicolo che procedeva a forte velocità mettendo in pericolo gli utenti della strada in Via Collegio, Via Barrili, Via Maestri del Lavoro fino ad arrivare in prossimità di Via Zappia, dove riceveva l’ausilio di una pattuglia dell’Arma dei carabinieri, che si univa all’inseguimento.

Il soggetto, alla guida dell'auto, si fermava in Via Zappia e si allontanava scappando a piedi per le campagne circostanti, ma veniva riconosciuto dagli operatori intervenuti. Il soggetto veniva fermato dopo pochi minuti dai militari dell’Arma che lo accompagnavano in caserma.

La Polizia Locale ha contestato al trasgressore sanzioni per un totale di 5.500 euro per guida senza patente e velocità pericolosa nel centro urbano.