All'Antica Fiera del Bestiame di Carcare arriva la dimostrazione di "sheepdog"

In occasione dell’Antica Fiera del Bestiame, nel prato antistante le scuole elementari di Carcare, si terrà una dimostrazione di sheepdog, una pratica che nasce dal lavoro dei cani da pastore con i greggi di pecore.

Un evento nuovo, in stretta attinenza con le tematiche della manifestazione, reso possibile grazie alla collaborazione con l’Azienda Agricola “Tenuta Valla” di Ilaria e Andrea Amato di Giusvalla.

Lo Sheepdog ha origine nell’ottocento e affonda le sue radici nel lavoro che i pastori britannici compivano quotidianamente in ampi spazi con i loro animali: il conduttore ed il cane lavorano insieme per radunare e condurre il gregge, in sintonia e secondo precise indicazioni. Una speciale rappresentazione di quello che è l’impiego del cane nell’affiancare l’uomo nelle sue attività di pastore, un mestiere antico che, seppur in misura minore di un tempo, ancora attuale e presente anche sul nostro territorio.

Grandi e piccini sono quindi invitati ad assistere dal vivo alla dimostrazione di questa interessate pratica, domenica 1° settembre con due appuntamenti alle 11:00 e alle 16:30.