Arrivano le Alassiadi... E si compete "tra il serio e il faceto"

Belle giornate di sole, spiaggia, mare e tanta voglia di divertimento. Alassio Summer Town mette a sistema il tutto e arrivano le Alassiadi tre giornate all’insegna di giochi, divertimento e premi.

Dal pomeriggio di oggi prende il via la prima Nexyiu Beach Contest un'allegra competizione ludica tra le spiagge di Alassio ognuna delle quali formerà squadre miste che si contenderanno il primo contest Nexyiu di Alassio.

Tre giorni di prove, più o meno impegnative, molto divertenti, che metteranno a dura prova i vacanzieri alla conquista del premio finale.

Uomini donne, bimbi e adulti: tutti i pomeriggi dal 20 al 22 saranno si affronteranno su quattro i terreni di gara: Sla 1 (levante), Sla 2 (Torrione - levante), Spotti (centro) e Sla 8 (ponente) per le eliminatorie; le prove finali si terranno ovviamente al Molo di Alassio il 22.

Gran finale con la premiazione giovedì 22 agosto alle 21.30 presso Piazza della Liberta, davanti al Comune nel corso della serata village di Alassio Summer Town.

Le iscrizioni per le squadre sono aperte ancora per tutta la mattinata di oggi presso l’infopoint del molo e presso le tre Sla terreno di competizione.

Le squadre si cimenteranno in giochi a squadre e prove individuali per categoria di età; il punteggio totalizzato alla fine dei primi due giorni darà luogo agli accessi alla finale di giovedì 22 presso il molo.

Lo staff di Alassio Summer Town, a gestire le gare, sarà giudice insindacabile della competizione.

La società Nexyiu, main sponsor della manifestazione, è la prima società ad offrire abbonamenti legati appunto al fabbisogno familiare. Metterà in palio Gift Card utilizzabili sul territorio nazionale per accedere a servizi e a brand di importanza nazionale ed internazionale (Amazon, Decathlon, Carrefour, buoni benzina, Toys ecc.) per tutti i gusti e necessità.

Tutte le info su http://www.alassiosummertown.it oppure sull'app Alassio Summer Town