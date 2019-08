Finalmarina: la Compagnia di San Pietro alla scoperta della Camargue

Le tradizioni marinaresche liguri incontrano quelle della vicina Francia… Perché no? La Compagnia di San Pietro, infatti, da sempre impegnata nella tutela della storia, degli usi e costumi e di tutto ciò che lega il rione di Finalmarina al mare, sta organizzando per tutti i suoi soci, amici, e simpatizzanti una gita in Camargue che toccherà Avignone, Arles, Aigues Mortes, Les Saintes Maries de la Mer e comprenderà anche un tratto di navigazione sul Rodano. Il tutto nell’arco di 3 giorni e due notti.

Per organizzare l’evento la Compagnia di San Pietro sta collaborando con l’agenzia Caracol Viaggi e il pacchetto completo comprenderà il viaggio in bus granturismo, l’hotel 3 stelle mezza pensione, la presenza di un accompagnatore, la visita guidata ad Arles e Avignone e la crociera sul Rodano nel cuore del Parco Naturale della Camargue.

Il periodo previsto per il viaggio è dal 18 al 20 ottobre e l’iniziativa si concretizzerà solo a fronte di un minimo di almeno 30 partecipanti. Chi fosse interessato ad avere maggiori dettagli può contattare Caracol Viaggi al numero 019 450 83 96.