Lo scrittore e giornalista Pier Franco Quaglieni ospite di "Sguardi Laterali" ad Andora

Martedì 20 agosto alle 21:30, per la rassegna "Sguardi Laterali" nel Palazzo Tagliaferro di Andora Pier Franco Quaglieni presenta il libro dal titolo: "Mario Soldati. La gioia di vivere". Interverranno Bruna Bertolo e Maria Luisa Alberico.

Questo libro dedicato a Mario Soldati è aperto da un ampio saggio di Pier Franco Quaglieni, amico personale dello scrittore e cofondatore con lui ed Arrigo Olivetti del Centro “Pannunzio” ,di cui Soldati fu presidente per quasi vent’anni dal 1980 al 1997, e comprende una pagina di Chiara Soldati che descrive il lessico famigliare soldatiano.

Il libro è ricco di saggi di autorevoli critici e studiosi, di relazioni a convegni, di semplici ricordi e testimonianze di amici, noti e meno noti: esso è scritto seguendo diversi registri di scrittura ed è volto a ricostruire la poliedrica figura dello scrittore e regista torinese in modo fruibile da un ampio pubblico.

PIER FRANCO QUAGLIENI:

Docente e saggista di storia risorgimentale e contemporanea, è pubblicista dal 1968. È vice presidente del Centro Pannunzio, che ha contribuito a far crescere a fianco di Arrigo e Camillo Olivetti, Mario Soldati, Alda Croce. È conferenziere invitato in tutta Italia e all’estero. All’età di 47 anni è stato insignito dal Presidente della Repubblica Scalfaro della Medaglia d’oro di I classe di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte. Ha vinto, tra gli altri, i premi «Voltaire», «Tocqueville», «Popper» e «Venezia». Ha incontrato e conosciuto da vicino molte personalità di cui ha scritto in questo libro.