Tributo a Battisti e serata karaoke: tante note musicali riempiono l'estate di Borgio Verezzi

Si chiude con questa settimana la programmazione musicale estiva del Comune di Borgio Verezzi, con gli ultimi due appuntamenti delle rassegne “Tributi in Piazza San Pietro” e “Venerdì musicali in Piazza Marconi”.

Giovedì 22 agosto alle 21,30 in Piazza San Pietro ci attende la band “Emozioni in canzoni”, per un concerto-tributo dedicato ai più grandi successi di Lucio Battisti. All'interno della produzione quasi "sconfinata" di Battisti, la band composta da Davide De Sciora (chitarra), Andrea Balestrieri (batteria) e Silvia Ferri (voce) ha dovuto fare delle scelte, perché accontentare le richieste e i gusti di tutti è praticamente impossibile... certamente non mancheranno i "cavalli di battaglia" che tutti almeno una volta abbiamo cantato in coro nella nostra vita.

Il concerto è organizzato dal Comune in collaborazione con la Coop. Armonia di Savona.

Venerdì 23 Agosto dalle ore 21,30, si chiude invece la rassegna dei Venerdì musicali di Piazza Marconi con Umberto Santoro e il suo speciale karaoke: in realtà una vera e propria “festa” nella quale si ascolta, si canta e si balla tutti insieme. La serata è organizzata dal Comune in collaborazione con Arcadia Soc.Coop.

Andrea Costa, consigliere delegato al turismo del Comune di Borgio Verezzi: “Siamo contenti e soddisfatti per la scelta fatta per l’estate, con due rassegne musicali che in maniera differente hanno saputo accontentare i gusti di tutti, giovani e meno giovani, e hanno saputo far “vivere” due bellissime piazze del nostro borgo, la più antica e la più recente. Ora chiudiamo in bellezza con due serate assolutamente da non perdere: giovedì il tributo a Battisti, quando ci ritroveremo seduti sul sagrato della chiesa per cantare insieme i suoi più grandi ed indimenticabili successi.. Infine, venerdì sera tutti in Piazza Marconi per il karaoke con Umberto Santoro: un coinvolgente e abile animatore che ci farà divertire, cantare e ballare per salutare insieme l’ultimo tratto di estate.”

Gli eventi sono entrambi ad ingresso libero.

Finite le due rassegne musicali, non termina però la programmazione estiva comunale, che prevede ancora dal 25 al 28 agosto la 27^ Rassegna Cinematografica dedicata a Massimo Troisi (Teatro Gassman) e l’incontro con l’autore Giuseppe Conte il 30 agosto presso la sala consiliare comunale.