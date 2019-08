Mauro Borra: "Adesso vi spiego io che cos'è Finale For Nepal"

Mauro Borra, del direttivo di Finale For Nepal, mette in chiaro alcuni aspetti riguardanti le vicende degli ultimi giorni (leggi QUI).

Afferma Borra: "Alcuni altri interventi che ho letto su Savonanews sono ridicoli e senza cognizione di causa. Mi spiego.

cosa è Finale for Nepal? Siamo cinque persone e uno splendido gruppo di volontari/amici che abbiamo un pezzo di cuore in Nepal; abbiamo iniziato 10 anni fa a sostenere una scuola in Nepal, poi nel tempo si sono aggiunti altri progetti sempre con scuole e orfanotrofi.

Questo è Finale for Nepal! Dieci anni fa abbiamo scelto Final Borgo per organizzarvi il primo evento, e da lì, con la collaborazione e l'aiuto di tantissime splendide persone, hanno preso vita momenti magici e feste una più bella dell'altra. C'è stato chi non ha capito nulla di quello che succedeva, chi pensava che facessimo il tutto per metterci in tasca soldi, chi ci ha confusi con organizzatori di eventi di sportivi, chi ha fatto lavorare il proprio locale grazie alla festa ... tuttavia tantissimi al Borgo hanno capito il nostro spirito, l'hanno condiviso e si sono rimboccati le maniche con noi: grazie di cuore! Siamo così riusciti a portare avanti alcuni bei progetti in Nepal.

Quest'anno, il decimo anno dall'inizio, abbiamo deciso di festeggiare in grande i progetti terminati in Nepal; cosa c'è di più bello di fare festa insieme per 3 giorni con amici e simpatizzanti nella magia delle Manie?

Eppure si è sollevato un polverone incomprensibile. Ne sono rimasto sorpreso, mi sono fermato a pensare, e penso di averne capito il motivo: tanti ci hanno confuso con un ente di promozione turistica del Borgo. Io sono innamorato di Final Borgo, tanto che fin dall'inizio ho deciso senza dubbio di montare lì le strutture di arrampicata, però la nostra associazione non è nata per organizzare la festa del Borgo.

Il mio sogno sarebbe sì di creare un evento strepitoso di arrampicata al Borgo, degno dei 50 e più anni di arrampicata del finalese, ma ciò non è la finalità della nostra associazione Finale for Nepal...

Spero di essere stato chiaro".