Savona, via ai lavori per l'estensione della rete dell'acquedotto civico in località Montemoro - Cadibona

"Lo scorso anno è stata effettuata un'estensione della rete idrica in via Monte Prato nella frazione di San Bernardo in Valle. Queste due estensioni non erano mai state fatte, se ne parlava da dieci anni, ed è il frutto dell'ottima collaborazione tra il settore lavori pubblici e Iren Acquedotto Savona che ringrazio per la preziosa collaborazione. Verrà risolto un problema annoso in maniera terribile" ha spiegato l'assessore Santi.