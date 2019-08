Alassio, urta motociclista e non presta soccorso: incastrato dalle telecamere

I poliziotti della Sottosezione polizia stradale di Carcare sono intervenuti ad Alassio, (SS1 Aurelia) in prossimità della discoteca “Le Vele”, per i rilievi di un incidente stradale con feriti che ieri ha visto coinvolto un giovane motociclista.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso che la persona coinvolta nell’incidente era già stata portata in ospedale in codice giallo e non vi era traccia di nessuna possibile controparte. Alcune persone che, nel frattempo, si erano avvicinate per dare soccorso al ragazzo, in attesa dell’arrivo del 118 e della polizia stradale, hanno però riferito alla pattuglia di aver visto una macchina allontanarsi dal luogo dell’incidente e ne hanno fornito alcune caratteristiche identificative.

I poliziotti della stradale, pertanto, si sono messi subito, alla ricerca del possibile responsabile, riuscendo, poi, ad identificare il veicolo in questione grazie alle telecamere di sorveglianza presenti in prossimità del luogo del sinistro. Le immagini, chiare ed evidenti, mostravano una persona di sesso maschile spostare l’auto poco più avanti del luogo del sinistro, avvicinarsi al ferito seppur mantenendo una debita distanza e poi allontanarsi repentinamente, seguito dal passeggero e da altre due persone, non fornendo le generalità previste dall’Art.189 C.d.S., né attendendo l’arrivo dei soccorsi.

La ricostruzione della dinamica ha consentito di accertare come in prossimità di un incrocio, l’autovettura, pur in presenza di uno “stop”, abbia omesso di dare precedenza al motociclo che, transitando regolarmente sulla sua corsia di marcia, si trovava davanti l’autovettura con la quale si è scontrato, cadendo a terra e li rimanendo fino all’arrivo dei primi soccorritori.