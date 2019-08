Savona, trovati negli slip 300 grammi di hashish: arrestato savonese dai carabinieri

Non si ferma l’azione preventiva e repressiva in ambito sicurezza dei Carabinieri di Savona.

Nella notte appena trascorsa, infatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato G.C., 23enne savonese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati nella proiezione esterna, notavano il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, aggirarsi a piedi con un coetaneo in Corso Italia. Alla vista della pattuglia immediatamente cercava di cambiare strada eludendo il probabile controllo. Insospettiti da tale comportamento procedevano a fermarli e a perquisirli.

Negli slip di G.C. venivano rinvenuti circa 300 gr di hashish, in parte in panetti e in parte già suddivisa e pronta per essere ceduta oltre a qualche grammo di eroina e al denaro verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Sull’amico invece venivano rinvenute due dosi di cocaina. Il tutto veniva sequestrato.

Per G.C. scattava l’arresto e il processo con rito “per direttissima” nella mattinata odierna, mentre per l’amico una segnalazione alla Prefettura quale consumatore.