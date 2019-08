Sassello: celebrata nella frazione di Palo la festa del patrono San Bernardo da Chiaravalle (FOTO)

La festa del patrono, San Bernardo da Chiaravalle, a Palo rappresenta un importante momento di preghiera ma anche il “giro di boa” dell’Estate; la calura non fa’ più paura perché, soprattutto durante la notte, l’aria è più fresca e, gradualmente, il paesino si svuota dai turisti i quali tornano in città. L’Autunno si avvicina e promette funghi e castagne in grandi quantità e, ad ottobre, si festeggerà Chiara Badano, la splendida beata sassellese che pervade della sua luce i cuori di tutti coloro che credono.

Alla solenne celebrazione, presieduta dal parroco don Mirco Crivellari, erano presenti un centinaio di persone tra cui la confraternita sassellese di Nostra Signora del Suffragio e San Filippo Neri. Durante l’omelia Don Mirco ha ricordato la figura di questo santo straordinario, San Bernardo di Chiaravalle, il quale è stato maestro di vita per generazioni di religiosi e non. Ricordiamo che, secondo un’antica leggenda locale, ilsanto avrebbe fatto tappa anche a Palo in occasione della sua evangelizzazione del Nord Italia. “La statua trasportata in processione fu realizzata in legno di tiglio circa trenta anni fa’” spiegano con orgoglio i parrocchiani locali.