Savona, deliberato il progetto "Police bike Patrol - vivere percependo sicurezza" voluto dall'assessore Levrero: "Un nuovo tassello per dare più sicurezza a cittadini e turisti"

"La dotazione prevista, a fronte dello stanziamento erogato, consta di 12 velocipedi a pedalata assistita e relativi caschetti bike con insegne della Polizia Locale, utilizzati da 12 agenti: almeno 10 a turnazione. Inoltre vi sarà un autoveicolo debitamente allestito per uso polizia ed una telecamera mobile: tutti mezzi da utilizzare, per quanto riguarda Savona, nei luoghi indicati. Gli interventi di prevenzione e contrasto con questo tipo di dotazione, ineriscono alle attività di polizia giudiziaria (soprattutto di prevenzione e segnalazione reati, quali spaccio di strada, furti, abusivismo commerciale, atti di vandalismo, occupazioni e discariche abusive, etc) e di polizia amministrativa in particolare ambientale, edilizia e commerciale nonché di prossimità", conclude l'Assessore Levrero.