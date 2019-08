Successo per l'Albenga Jazz Festival: i ringraziamenti del presidente

Il Presidente dell'Associazione "Le Rapalline in Jazz" Andrea Anfossi afferma a nome di tutto il direttivo: “L'Associazione "Le Rapalline in Jazz" esprime soddisfazione per il successo dell'Albenga Jazz Festival 2019 e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione. Un grande ringraziamento va, poi, all'Amministrazione Comunale di Albenga, al Sindaco Riccardo Tomatis in primis e al vicesindaco Alberto Passino, che hanno fortemente creduto nel progetto, e all'Ufficio Turismo, che ha così ben supportato l'organizzazione dell'evento. Fondamentali sono stati il sostegno dell'Associazione tra le Torri e la fiducia dimostrata dai numerosi sponsor. Grazie di cuore anche a Marco Garofalo (il nostro super grafico), a Alessandro Mazzitelli (il nostro super fonico), alla Croce Bianca di Albenga e a tutti i soci dell'Associazione”.

Conclude Andrea Anfossi: “Infine un immenso grazie al numeroso pubblico che ha partecipato alle tre serate. Tutto è perfezionabile e noi continueremo ad impegnarci per far crescere questo Festival. L’appuntamento è al prossimo anno, ma, nel frattempo, ricordiamo che la nostra associazione continua a lavorare e ad organizzare eventi tutto l’anno.”

Per informazioni consultare la pagina Facebook : “Le Rapalline in Jazz”