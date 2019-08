Savona, la proposta di Maria Maione: "Spiaggia del prolungamento: un angolo anche per i nostri fedeli amici a 4 zampe"

" Quale referente provinciale savonese dell’Associazione Ambiente e/è Vita, da diverso tempo sto raccogliendo proposte/iniziative per la valorizzazione ed il presidio del nostro territorio ed in particolare del litorale che nei mesi estivi viene spesso utilizzato da turisti low cost e/o balordi per bivacchi di ogni genere.

In riferimento all’articolo apparso sui quotidiani locali Domenica 18 Agosto, dal quale si evince che riguardo il tratto di arenile prospicente Piazzale Eroi dei Due Mondi a Savona, vi sia in atto un dialogo tra autorità portuale e amministrazione comunale volto alla realizzazione di progettualità, per la sua valorizzazione, mediante l’allestimento di giochi per bambini e campi da beach volley, ritengo doveroso farmi portavoce delle numerose segnalazioni/proposte/necessità pervenute alla mia attenzione nell’ultimo anno, riguardo la mancanza uno spazio appositamente attrezzato e dedicato sulla spiaggia anche per i nostri amici a quattro zampe.