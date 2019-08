Disavventura a lieto fine per un regatista ad Alassio grazie all'intervento di CNAM e Guardia Costiera

Stamattina grazie all'intervento degli istruttori della Scuola Vela del CNAM (Circolo Nautico Al Mare) di Alassio coordinati dagli uomini della Guardia costiera è stato recuperato un "laserista" (cioè un regatista classe "Laser") che si era avventurano in mare.

Colto dalle forti raffiche che al largo superavano i 30 nodi, il malcapitato che era partito dalla spiaggia vicino al Torrione, non riusciva più a governare la propria imbarcazione per il ritorno; allertati del possibile pericolo sono subito intervenuti CNAM e Guarda Costiera. Tutto si è risolto per il meglio, il regatista è tornato a riva incolume.